Barolar Birliği Başkanı Esendağlı: “Avukat Murat Metin Hakkı’nın tutukluluğu izaha muhtaç”

Hasan Esendağlı, Barolar Birliği olarak polis ve mahkeme nezdinde sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukat Murat Metin Hakkı hakkında verilen tutuklama kararının gerekçesinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, “Bir avukatın ülkeye girişte derdest edilmesi ve ofisine yönelik arama kararı verilmesi ile ilgili mahkeme hangi olgu ve delillerle ikna edilmiştir?” diye sordu.

Esendağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barolar Birliği’nin şu ana kadar edindiği net bilginin Hakkı hakkında mahkeme tarafından verilmiş bir tutuklama kararı olduğu yönünde olduğunu ifade etti.

Tutuklama kararının gerekçe ve gerekliliğinin izaha muhtaç olduğunu kaydeden Esendağlı, şu ifadeleri kullandı:
“Bir avukatın ülkeye girişte derdest edilmesi ve ofisine yönelik arama kararı verilmesi ile ilgili mahkeme hangi olgu ve delillerle ikna edilmiştir? Bu sorunun cevabını bulmamız, kişisel hak ve özgürlükler ile avukatlık mesleğinin yasal imtiyazlarına yönelik bir ihlalin olup olmadığını ve varsa bunun sorumluluğunun kimde olduğunu tespit etmek açısından önemli.”

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, konunun bugün polis ve yarın mahkeme nezdinde takipçisi olacaklarını ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını da açıkladı.

