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Başbakan Saner bugün Ankara’ya gidiyor

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Başbakan Saner’e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik edecek.
Başbakan Saner bugün Ankara’ya gidiyor

Başbakan Ersan Saner, çalışmalarda son aşamaya gelen ve çarşamba günü imzalanması planlanan 2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının İmza Törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Saner’e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik edecek. Başbakan Saner temaslarının tamamlanmasının ardından yurda dönecek.

Söz konusu İşbirliği Protokolü özet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kovid-19 salgını da göz önünde bulundurularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,devlet bütçesine, reel sektörüne yapacağı katkılarla gerçekleştirecek .Ankara kaynaklı alt yapı projelerini içerecek.

Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ Türkiye’nin çok değerli ve olumlu katkıları ile 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk Halkı için büyük önem arz ettiğini” belirterek “ Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın değerli katkıları ile 2021 yılını kapsayacak Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının imzalanması Halkımıza daha güzel, müreffeh günlerin habercisi olacaktır’ dedi.

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