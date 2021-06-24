  • BIST 1.409
  • Altın 498,531
  • Dolar 8,6777
  • Euro 10,3616
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Başbakan Saner:Su Tüneli Projesi’nin 100 Milyon TL’lik İkinci Etap İhalesi Onaylandı

» »
Başbakan Ersan Saner çalışma ziyareti için gittiği Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’ye döndü.
Başbakan Saner:Su Tüneli Projesi’nin 100 Milyon TL’lik İkinci Etap İhalesi Onaylandı

Başbakan Ersan Saner çalışma ziyareti için gittiği Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’ye döndü.

Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC-TC arasında olan ilişkilerin her boyutta ele alındığı çok gerçekçi bir toplantı yapıldığını belirtti.

Saner, “Ekonomik olarak ayakları üzerinde durabilen bir KKTC için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam anlamıyla yanımızda olduğunu bir kez daha gözlemlemiş olduk. KKTC, uluslararası alanda da hak ettiği yeri alacak” şeklinde konuştu.

Saner özellikle Koronavirüs salgını ve ekonomiye etkileri üzerinde durduklarını belirterek, Türkiye’den KKTC’ye toplamda 500 bin doz aşının gönderilmesi çalışmalarının sürdüğünü, Temmuz ve Ağustos aylarında aşı akışının süreceğini, 500 bin doz aşıyla, toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanacağını ve ekonominin hareketleneceğini kaydetti.

Saner, “Temmuz ayı başı itibariyle, eğitim ve turizm sektörlerinde çalışan tüm KKTC vatandaşlarının aşılanacak olması, en büyük artımız” dedi.

Açılış töreni geçen ay yapılan Su Tüneli Projesi'nin ikinci etabı olan ve Güzelyurt ile Mesarya ovalarının suyla buluşmasını sağlayacak olan 4 kilometrelik boruların döşenmesine ilişkin 100 milyon TL’lik ihalenin kendisinin yanında onaylandığını söyleyen Saner, ayrıca Toprak Endüstrisi Kurumu’nun (TÜK) borcunun da silindiğini kaydetti.

Görüşmede KKTC ile ilgili her türlü projenin teker teker ele alındığını ifade eden Saner, yapısal sorunların ortadan kaldırılması ve ekonomik olarak da kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için Anavatan Türkiye’nin her anlamda KKTC’nin yanında olduğunu belirtti.

Türkiye ile imzalanan protokolde gelinen aşamayı da değerlendirdiklerini kaydeden Saner, tarım, hayvancılık ve reel sektör de dahil olmak üzere kaynakların serbest bırakılması için Fuat Oktay’ın talimat verdiğini söyledi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KITSAB Tam Kapasiteyle Çalışmaya Başlanması Gerektiğini Söyledi24 Haziran 2021 Perşembe 14:19
  • GKK’dan, Bedelli Askerlik Duyurusu… 64’üncü Dönem Bedelli Askerlik Yoklaması, 5 Temmuz’da24 Haziran 2021 Perşembe 14:18
  • Tatar, Brüksel’e Gitmeden Önce Ercan’da Açıklamalarda Bulundu24 Haziran 2021 Perşembe 14:10
  • Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, Sadiye Destur İçin Taziye Mesajı Yayınladı24 Haziran 2021 Perşembe 14:08
  • Taçoy'dan Arıklı'ya: UBP sayesinde "Hayal Edemeyeceğin Makamdasın"24 Haziran 2021 Perşembe 13:53
  • Bakan Amcaoğlu: 15’inci okul binası yapımı projesine imza attık24 Haziran 2021 Perşembe 12:30
  • Meclis 11.30'da Toplandı24 Haziran 2021 Perşembe 12:16
  • İstatistik Kurumu’ndan BRTK’ya ziyaret24 Haziran 2021 Perşembe 12:02
  • “Zehir” film ekibinden BRTK’ya teşekkür24 Haziran 2021 Perşembe 11:59
  • KITSAB: Aşılanmaktan memnunuz, artık çalışmak istiyoruz24 Haziran 2021 Perşembe 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti