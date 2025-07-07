Başbakan Üstel: AJet seferleri 6 Bin TL’yi geçmeyecek

İmza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, AJet’in Ada Kıbrıs projesi kapsamında KKTC’ye yönelik seferlerinin 6 bin TL’yi geçmeyecek uygun fiyatlarla bugünden itibaren satışa sunulacağını açıkladı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise projeyle ilgili Londra’da yapılacak yeni bir lansmana dikkat çekerek, 26 Temmuz’da gerçekleşecek tanıtımın ardından Ercan–Londra Stansted hattında gidiş-dönüş uçak biletlerinin 250 Euro fiyatla satışa sunulacağını duyurdu.
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