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Başbakan Üstel: Kuzey Kıbrıs artık Dijital Ada ve Bilişim Adası olarak anılacak

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Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı “Fiber Dönüşüm Protokolü”nün ülkeyi “Dijital Ada ve Bilişim Adası” vizyonuna taşıyacağını belirterek, projenin bir yıl içinde geniş bir kesime evden eve fiber optik
Başbakan Üstel: Kuzey Kıbrıs artık Dijital Ada ve Bilişim Adası olarak anılacak

Concorde Tower’da düzenlenen imza töreninde konuşan Üstel, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek projenin ülke ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

 

- “Tarihi bir projeye imza atıyoruz”

“Bugün tarihi bir projeye imza atıyoruz” diyen Üstel, “Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyada dijital ada ve bilişim adası olarak anılacak. Turizmden eğitime, yazılımdan diğer sektörlere kadar her alanda modern ve vizyoner bir altyapıya kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.

Projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayata geçirileceğine dikkat çeken Üstel, “Yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var, yapacağız dedik. Bugün de ön protokolü imzalıyoruz. Ülkemizin büyük bir bölümünü bir yıl içinde evden eve fiber optikle buluşturacağız.” dedi.

 

- “Proje, küresel rekabet gücünü artıracak bir dönüşüm hamlesi”

Projenin yalnızca bir altyapı yatırımı değil, Kuzey Kıbrıs’ın küresel rekabet gücünü artıracak bir dijital dönüşüm hamlesi olduğunu vurgulayan Üstel, şu örnekleri verdi:

“Turizmciler Amerika’dan gelen bir ziyaretçinin işlemlerini kendi iş yerine kadar takip edebilecek. Öğrencilerimiz daha rahat online eğitim alacak. Yazılım sektörü gelişecek. Herkes evinden, dükkanından, bilgisayarından işlerini yönetebilecek.”

- “Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz”

Hükümete geldikleri günden beri halka verdikleri sözleri yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını belirten Üstel, “Koalisyon ortaklarımızla halkımıza bir söz verdik; halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer hayata geçireceğiz.” ifadesini kullandı.

Yapılamayan ve yarım kalan tüm projeleri tamamlayacaklarını vurgulayan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’yle en üst düzeyde imzaladıkları iktisadi ve mali iş birliği protokolleri çerçevesinde  projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Ercan Devlet Havalimanı, Lefkoşa Yonca Kavşağı ve ülke genelindeki yol yatırımlarını örnek gösteren Üstel, 4.5G mobil şebeke geçişi gibi projeleri de Türkiye ile iş birliği içinde tamamladıklarını anımsattı.

“Yapamayacaksınız dedikleri her şeyi birer birer hayata geçirdik. Biz az konuşup çok iş yapacağız dedik. 4.5G’ye geçtik, teşekkür aldık. Evden eve fiber optik için de bugün protokolü imzalıyoruz. Bunu tüm paydaşlarla istişare ederek, kimseyi mağdur etmeden yapıyoruz.” diyen Üstel, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne, Türk Telekom’a ve katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

 

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