Başbakanlık Önünde Turizm Eylemi

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Eyleme, Otelciler Birliği ile turizm sektörüyle ilgili diğer meslek grupları temsilcileri destek veriyor.

Üzerinde “KKTC Turizmi” yazan tabut şeklindeki ahşap sandığı bandonun cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bırakan eylemciler, “Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz. Tekrar turizm" sloganı attı. Her kabine üyesinin adına şezlong ve plaj malzemelerinin yanı sıra bavullar da bırakan eylemciler, uçuşların durmasını da kağıt uçaklar uçurarak protesto etti.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun eylemcilere hitap ettiği konuşmada, Başbakanla görüşmek için dün 2 saat beklediklerini ama parti meclisinden dolayı bu görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi.

Tolun, “Ülkeye 1 milyon 100 turist getiren, ekonomiye yüzde 60 katkı sağlayan ve 54 sektöre iş imkanı yaratan bizleri yok sayamazsınız. Bu tsunaminin ilk dalgalarıdır" dedi.

Olağanüstü istekleri olmadığını kaydeden Tolun, sektörün Mart 2021’e kadar hizmet veremeyeceğini, halkın fakirleşmesinden dolayı iç turizmden de talep olmadığını belirtti.

Orhan Tolun, Başbakanın kendileriyle Başbakanlık önünde görüşmesini bekleyeceklerini ve gerekmesi halinde heyetin daha sonra yukarıya çıkabileceğini kaydetti.

Tolun, otelcilere, casinoculara, restorancılara, kiralık araba işletmecilerine ve rehberlere desteklerinden ötürü teşekkür etti.