Başbakanlık'ta eylem... "Kurultayı Bırak Biraz Da Ormana Bak"

Çevre Platformu, çam kese böceği ile ilgili acil önlem alınması gerekçesiyle Başbakanlık önünde toplandı.Çevre Platformu yetkilileri, çam kese böceği sorununa Hükümetin acil önlem alması gerektiğini ancak çevre konusunda gösterilen umursamazlık karşısında eylem kararı aldı.
Ormanlarda yaşanan çam kese böceği sorununa dikkat çekmek isteyen Çevre Platformu, Başbakanlık önünde toplandı.
Patform üyeleri eylemde "Çam Kese Böceği Kapımızı Çalıyor. Acil Müdahele", "Kurultayı Bırak Biraz Da Ormana Bak", "Önlem Alın" gibi pankartlar da açtı.
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