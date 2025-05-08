Başçeri: Sağlıklı ve mutlu bir toplumun anahtarı sağlıklı bir aile yapısı

Kıbrıs Türk ailesinin geçirdiği toplumsal, kültürel ve hukuki değişimleri analiz etmek, günümüzde aile kurumunun karşı karşıya kaldığı tehditleri ve fırsatları bilimsel bir platformda değerlendirmenin amaçlandığı “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs’ta Türk Ailesi Sempozyumu” Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesinde (ASBÜ) başladı.

ASBÜ ile TC Büyükelçiliği ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) tarafından düzenlenen sempozyum bugün ve yarın sürecek.

Sempozyumun açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de ailenin milli manevi değerlerin öğrenilerek gelecek nesillere aktarıldığı bir yapı olduğunu ifade etti. Başçeri, sağlıklı ve mutlu bir toplumun anahtarının sağlıklı bir aile yapısı olduğuna işaret etti.

Başçeri, dijital bağımlılık, tüketim çağındaki hız ve haz olgularının aile bireylerini birbirlerinden uzaklaştırdığını kaydederek, mevcut tehditlere karşı aile kurumunu korumanın önemli olduğunu vurguladı.