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BASIN-SEN, Maliye Bakanı DENKTAŞ’I eleştirdi

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“Meclis kürsüsünden düşüncesi ve ifade özgürlüğü nedeniyle bir basın emekçisinin hedef gösterilmesi bizler açısından kabul edilmezdir”
BASIN-SEN, Maliye Bakanı DENKTAŞ’I eleştirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından bir basın emekçisinin, düşüncesi ve ifade özgürlüğü nedeniyle Meclis’te hedef gösterildiğini savunarak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sendika, Meclis’te bütçe görüşmeleri sürerken dün akşamki bir tartışma sırasında, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a yönelik “Başkan büyük milliyetçi ama kendi televizyonunda devlet her sabah ayaklar altında alınır. Sesi çıkar mı?” şeklinde ifadeler kullandığını belirterek bu söylemi eleştirdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir konuyla ilgili yazılı açıklamasında bu sözleri hayretler içerisinde izlediklerini dile getirerek, “Bir basın emekçisinin düşüncesi nedeniyle Meclis’te bu şekilde konu edilmesi ve resmen ekmek parasıyla oynanması, ülkemizin basın özgürlüğü açısından nereye sürüklenmekte olduğunun net bir göstergesidir” dedi.  

“Meclis kürsüsünden düşüncesi ve ifade özgürlüğü nedeniyle bir basın emekçisinin hedef gösterilmesi bizler açısından kabul edilmezdir” diyen Kişmir şöyle devam etti:

“Ne yazık ki birçok alanda olduğu gibi Kıbrıs’ın Kuzeyindeki çarpık yapılaşmadan sendikalar da nasibini almıştır. Kabul edilemez bir başka nokta ise, söz konusu basın kuruluşunda örgütlü bulunan sendikanın bu konuda tek bir söz bile etmemesi ve ifade özgürlüğü adına tepki koyamamasıdır.

Basın Emekçileri Sendikası olarak düşünceleri nedeniyle hedef gösterilen tüm basın çalışanlarının üyemiz olsa da, olmasa da her koşulda yanlarında olduğumuzu belirtiriz. Bu bağlamda basın emekçilerini doğru şekilde örgütlenmeye ve birlikte mücadeleye etmeye davet ediyoruz.

Patronların belirlediği sendikalarla hak mücadelesi verilemeyeceğini tekrar hatırlatır, bu yolda verilecek her kavga da basın emekçileri ile omuz omuza mücadele vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

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