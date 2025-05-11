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Basın-Sen Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

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Basın Emekçileri Sendikası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Basın-Sen’in Olağan Genel Kurulu’nda, sendikal mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla federasyon çatısı altında örgütlenme kararı alınırken, üyelik aidatlarının güncellenmesi de kabul edildi.
Basın-Sen Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-Sen) Olağan Genel Kurulu, bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Lokali’nde gerçekleştirildi.

Bir önceki Yönetim Kurulu’nun mali raporunun aklandığı ve faaliyet raporunun anlatıldığı Genel Kurul’da, yeni dönem Yönetim Kurulu da seçilerek sendikal mücadeleyi ileriye taşıyacak önemli karar önerileri oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Olağan Genel Kurulun ardından yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Ali Kişmir

Genel Sekreter: İsmet Özgüren

Örgütlenme Sekreteri: Tümay Tuğyan

Mali Sekreter: Evrim Kamalı

Dış İlişkiler Sekreteri: Ali Kurtoğlu

Sosyal İşler ve Eğitim Sekreteri: Serkan Soyalan

Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Mustafa Baflı

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ömer Tatlısu, Çağdaş Öğüç

Genel Kurul’da iki önemli karar önerisi de oybirliğiyle kabul edildi:

1-Basın-Sen’in Federasyon Çatısı Altında Örgütlenmesi:

"Genel Kurul, sendikal mücadelenin daha da güçlenmesi, kurumsal dayanışmanın artırılması ve emek örgütleriyle daha sistematik ilişkiler kurulabilmesi amacıyla, Basın Emekçileri Sendikası’nın uygun bir federasyon çatısı altında örgütlenmesi için Yönetim Kurulu’na gerekli temasları yürütme, değerlendirme yapma ve karar alma yetkisini vermiştir."

2- Aidatların Güncellenmesi:

"Genel Kurul, sendikanın faaliyetlerini sürdürebilmesi, bağımsızlığını koruyarak üyelerine etkin hizmet verebilmesi amacıyla üyelik aidatlarının güncel ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden düzenlenmesini kabul etmiştir."

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