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Başka seçenek yok': Rusya lideri Putin başkanlığa yeniden aday oldu

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Vladimir Putin, Josef Stalin'den bu yana Rusya'da görev yapan tüm liderlerden daha uzun süre devlet başkanlığı yaptı ve Leonid Brejnev'in 18 yıllık görev süresini de geride bıraktı.
Başka seçenek yok': Rusya lideri Putin başkanlığa yeniden aday oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'ün mart ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri için yeniden aday olduğunu duyurdu. 

Kazanmasına kesin gözüyle bakılan Putin, böylece beşinci dönem için adaylığını ilan etmiş oldu. 

Çeyrek asırdır Rusya'yı yöneden Putin, 17 Mart 2024'te yapılacak seçimleri kazanması durumunda 2030 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak. 

Boris Yeltsin tarafından 1999'un son günü görevlendirilen Putin, Josef Stalin'den bu yana Rusya'da görev yapan tüm liderlerden daha uzun süre devlet başkanlığı yaptı ve Leonid Brejnev'in 18 yıllık görev süresini de geride bıraktı.

Vladimir Putin'in göreve gelmesinden bu yana ABD'de Bill Clinton'dan Joe Biden'a beş başkan değişti. 

Rus haber ajansları, Putin'in, Ukrayna'da savaşan askerlere Rusya'nın en yüksek askeri nişanı olan "Rusya Kahramanı" altın yıldızını takdim ettikten sonra bir yarbay tarafından kendisine tekrar aday olup olmayacağının sorulduğunu aktradı. 

Devlet medyasına göre 7 Ekim'de 71 yaşına giren Rus lider, askere "evet" cevabını verdi.

Haberelerde Putin'in "Başkanlık için adaylığımı koyacağım." ifadesini kullandığı yer aldı. 

"Aday olmaktan başka seçeneği olmadığını" belirten Vladimir Putin, Devlet kanalı Rossiya-24 tarafından yayınlanan görüntülerde, "Bugün başka bir seçenek olmadığını anlıyorum." açıklamasında bulundu.  

Reuters'ın haberine göre seçim, Putin açısından bir formalite. 

Zira devlet desteği, devlet medyası ve kamuoyu muhalefeti olmaması nedeniyle bu seçimi kazanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. 

Muhalif siyasetçiler de seçimi, "Putin Rusya'sının yozlaşmış diktatörlüğünü" süsleyen bir demokrasi yaprağı olarak gördüklerini belirtiyor.

Ukrayna'da devam eden savaş, on binlerce can kaybı ve ekonominin ağır yara almasının yanı sıra uygulanan dış ambargolar, Rus halkının dünyadan tecrit edilmesine neden oldu.

Ancak destekçileri, 'bağımsız' kamuoyu yoklamalarının Putin'in yüzde 80'in üzerinde bir oy oranına sahip olduğunu gösterdiğine işaret ediyor. 

Ayrıca destekçileri Putin'in düzeni yeniden tesis ettiğini ve Rusya'nın, Sovyetlerin çöküşü sürecinde kaybettiği nüfuzunun bir kısmını geri kazandığını iddia ediyor. 

Kendine yakın vekiller tarafından düzenlenen anayasal reformlar uyarınca Putin, mevcut görev süresinin dolmasının ardından iki altı yıllık dönem daha talep etme hakkına sahip.

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