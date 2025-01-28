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Başkan Harmancı, İzmir’de temaslarda bulunarak Bornova Belediyesi’nin “KKTC Parkı” Açılışına katıldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir’deki temasları kapsamında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'nin ev sahipliğinde, 27 Ocak’ta açılışı yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı’na katıldı.
Başkan Harmancı, İzmir’de temaslarda bulunarak Bornova Belediyesi’nin “KKTC Parkı” Açılışına katıldı

Açılış törenine Denktaş ailesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LAÇ (Lapta-Alsancak-Çamlıbel) Belediye Başkanı Fırat Ataser, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıslı Türk siyasetçi Serdar Denktaş ve torunu, LTB Hukuk ve İletişim Şube Amiri Gizem Bahri Soydan da katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, park açılışında yaptığı konuşmada Denktaş’ın Kıbrıs Türk toplumunun tarihindeki yerine ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk içerisinde hak ettiği konuma vurgu yaptı. Harmancı, “Hayatım boyunca Sayın Denktaş ile ayrı siyasi görüşlerdeydik. Ancak, Kıbrıslı Türklerin yaşamını azınlık olmadan özgürlük ve eşitlik koşullarında devam ettirmesi ortak noktalardı.” ifadelerini kullandı.

Başkan Harmancı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelerek, kardeş şehirler olan Lefkoşa ile İzmir arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ve yetkililerle birlikte Başkan Harmancı, Bornova çarşısını ziyaret ederek, bölge halkıyla bir araya geldi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile de görüşme gerçekleştiren Başkan Harmancı, kardeş şehir oldukları İzmir ile geliştirilen ilişkilerin ileriye taşınması konusunda ve geliştirilebilinecek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

 

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