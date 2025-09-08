Başkan Şenkul: Yatan değil, yatmak zorunda bırakanlar utansın

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kamusal alanlarda yatan kişilerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başkan Şenkul, sorunun yalnızca görünen yüzüne değil, arka planındaki sosyal ve yapısal sorunlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"Sorun bankta yatanlar değil, onları oraya iten koşullardır"

2022 yılında da benzer görüntüler üzerinden gündeme gelen konu hakkında o dönem yaptığı açıklamayı hatırlatan Şenkul, aynı görüşlerini bugün de tekrarladı:

“Zabıta ve/veya polis bu insanları oralardan kaldırır, kaldırıyor da. Ama sorun görünen değil, altında yatan durumdur.”

Şenkul, sokakta yaşayan birçok kişinin umut tacirlerinin vaatleriyle ülkeye geldiğini, çalışma izniyle bir süre çalıştıktan sonra işsiz ve çaresiz kaldığını belirtti.

“Bu insanların birçoğu umut tacirleri tarafından para ödeyerek iş bulma umuduyla, ön izinle buraya geliyor. Bir süre çalıştıktan sonra bazıları işsiz kalıyor ve sonrasında bu görüntü gibi birçok sorun ortaya çıkıyor.”

"Gelir ispat sistemi hâlâ kurulamadı"

Başkan Şenkul, ülkeye girişlerde yeterli maddi kaynağa sahip olunduğunun ispatlanmasını sağlayacak bir sistemin hâlâ kurulamamış olmasını da eleştirdi. Bu durumun hem sosyal çöküntülere hem de asayiş sorunlarına yol açtığını belirtti.

“Ülkeye girişte yeteri kadar geliri olduğunun ispatını da düzenleyen bir sistemi bu kadar yılda sağlayamadık, bu da bir etken.”

"Göz zevki değil, sosyal düzen meselesi"

Şenkul açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Tüm bunlar ortadayken, bankta yatan insanlar göz zevkimizi bozduğu için değil, ülkemizdeki düzenin ne kadar sorunlu olduğunu ve asayiş sorununa da sebep olduğunu gündeme getirmemiz açısından ele alınmalıdır.”