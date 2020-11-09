BAŞKANLIK REJİMİ

Bir Kıbrıslı meslektaşımın yazdıkları

Bu günkü gelişmeler yasalara uygun mu? Bakanlar kurulunda oylama yoktur. Kararlar birlikte alınır. CB başkanlık edebilir veya kendisine biat ( bu kelimeyi de) öğrendik birini oturtur. İste bal gibi başkanlık sistemi.

Kaos ortamında anayasa bir günde değişir. Kenan Evren yüzde doksan oy aldı. Hitler, Muslini hep büyük oy oranları ile başa geldiler. O kadar zor değil.

Bir Türkiyeli meslektaşımın yazdıkları.

Kıbrıslıların biz T.C vatandaşlarından daha akıllı ve eğitimli olduğuna inanıyorum. Ayrıca T.C de ki başkanlık sistemi garabeti ve tek adam rejiminin ülkeyi ne hale getirdiğini anlatmama gerek yok sanırım. Onun için lütfen. Aklınızı başınıza toplayın, bizim gibi ülkelerde başkanlık sisteminin padişahlık sistemi olduğu bilincinden hareketle, parlamenter sistemi asla terk etmeyin. Parlamentoyu Anaysa ve yasalar çerçevesinde nasıl daha iyi çalıştırmaya kafa yorun. Tüm Kıbrıs’a sevgilerimle

Her iki yorumda da görülebileceği gibi bu tip rejimlerin gelişip yerleşmesi hem demokrasi ile hem de zorbalıkla gerçekleştirilebilir.

Demokrasi ile geçişte biat kültürü çok çok önemli tol oynar.

Amerika’daki kölelik kültürüne bakıldığı zaman Avrupa’dan Amerika’ya göç edenler AĞA Amerika’nın yerlileri ve Afrika’dan göç edenler da köle oldular. İşi, aşı Ağalar kölelere ne kadar verdiyse onla yetinme mecburiyetinde kaldılar. Ta ki siyah Amerikalılar özgürlükleri için beyaz Amerikalılara karşı savaşana kadar. Bu gün Amerika’da birlikte eşit haklarla yaşadıkları gibi Siyah Amerikalılardan Başkan bile oldu.

Bize gelince özellikle 1986’dan tüm üretim alanları elinden alınarak ‘’Besleme’’ durumuna getirilmiş bir Kıbrıs Türkü var. Ancak bu duruma biat eden azımsanmayacak yerli işbirlikçi, hempacı. humpacı var. Otur Arap kalk Arap kültürünü benimsemişler bir de aynen Amerika’daki köle kültüründe yaşatılan bir Kıbrıslı çoğunluk var kimisi Hükümetlerin kimisi zenginlerin iki dudağı arasında yaşarlar.

İşte Başkanlık rejimi tartışması bu iki kitle arasında tartışılacak. Ya biat kültürü ile yaşayanlar kazanacak ya da köle besleme olarak görülen halk kazanacak.

Amaç artık Amerika’daki gibi Amerikalı ile Amerikalıyı savaştırmaksa artık diyecek söz bulamam.