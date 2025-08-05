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Başkasının evini borçlarına karşılık sattı!

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Lefkoşa’da kendisine ait olmadığını bildiği halde Ortaköy’de bulunan bir daireyi, borçlarına karşılık olarak başka bir şahsa satmak maksadıyla sahte vekaletname hazırlayan A.T. mahkemeye çıkarıldı.
Başkasının evini borçlarına karşılık sattı!

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2025 tarihinde kendisine ait olmadığını bildiği halde Ortaköy’de bulunan bir daireyi, borçlarına karşılık olarak başka bir şahsa satmak maksadıyla sahte beyanla kendi adına satış için yetkili olabileceği sahte bir vekaletname hazırlanmasını sağlayıp, sahte olarak düzenlenmiş vekaletnameyi ilgili şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, şikayetin 29 Temmuz tarihinde yapıldığını, aynı gün zanlı hakkında tutuklama emri alındığını kaydetti. Polis, zanlının 4 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının sözlü beyanlarda bulunarak konu dairenin değil kendisine ait başka bir dairenin satıldığını söyleyip suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğunu beyanın araştırılacağını, soruşturmanın devam ettiğini, sahte belgenin uzmana gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç,  zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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