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Basketbol Erkeklerde bu gece iki maç var

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Basketbol Erkeklerde bu gece iki maç var
Basketbol Erkeklerde bu gece iki maç var

 Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde erteleme maçları bu geceden itibaren oynanmaya başlıyor.
Girne Eruğrul Apakan Apakan Spor Salonu’nun kapğalı olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçta saat 18.00’de oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Akdeniz Spor Birliği ile Soyer Aksu takımları mücadele edecek.
Ayni salonda ligin bir başka yenilgisiz takımı Base Basketbol ise Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni saat 20.00’de konuk edecek.
Ligde 12 Nisan Cumartesi saat 18.00’de İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşacakla


Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.GÖNYELİ        5    4    1    350    278    9
2.C.L.G.BİRLİĞİ        4    3    1    182    231    7
3.C.ADASPOR        6    1    5    351    451    7
4.ASB            3    3    3    220    156    6
5. BASE BASKETBOL    3    3    -    216    187    6
6.ÇETİNKAYA        5    -    5    280    344    5
7.SOYER AKSU        3    1    2    175    198    4

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