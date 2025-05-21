Basketbolda son bilet için 3 takım kıyasıya mücadele ediyor

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde klasmanın sonunda doğru play-off’a kalacak son takım için kıyasıya mücadele var.
Ligde 4 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunan Caesar Larnaka Gençler Birliği 15 puanla 4.sırada yer alırken, Soyer Aksu da 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet ve 14 puanla 5.durumda.
Play-Off kovalayan bir başka takım Çetinkaya. Sarı kırmızılılar 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyetle 11 puanla 6.sırada.
3 takımın kalan maçları
Ligde dördüncü sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin kalan maçı Cortado Adaspor ile olacak.
Play-Off için mücadele eden Soyer Aksu ise Gönyeli KoopBank ve Çetinkaya maçları ile klasmanı tamamlayacak.
Çetinkaya 3 maçı kala Cortado Adaspor, Soyer Aksu ve Akdeniz Spor Birliği ile karşılaşacak.
Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR O G M AS YS P
1ASB 10 10 - 695 505 20
2.BASE BASKETBOL 11 7 4 762 722 18
3.GÖNYELİ KOOPBANK 10 7 3 691 612 17
4. CL.G.BİRLİĞİ 11 4 7 659 659 15
5.SOYER AKSU 10 4 6 600 658 14
6.ÇETİNKAYA 9 2 7 557 635 11
7.C.ADASPOR 9 1 8 521 711 10
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