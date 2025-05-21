Basketbolda son bilet için 3 takım kıyasıya mücadele ediyor

Ligde 4 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunan Caesar Larnaka Gençler Birliği 15 puanla 4.sırada yer alırken, Soyer Aksu da 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet ve 14 puanla 5.durumda. Play-Off kovalayan bir başka takım Çetinkaya.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde klasmanın sonunda doğru play-off’a kalacak son takım için kıyasıya mücadele var.

Ligde 4 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunan Caesar Larnaka Gençler Birliği 15 puanla 4.sırada yer alırken, Soyer Aksu da 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet ve 14 puanla 5.durumda.

Play-Off kovalayan bir başka takım Çetinkaya. Sarı kırmızılılar 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyetle 11 puanla 6.sırada.

3 takımın kalan maçları

Ligde dördüncü sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin kalan maçı Cortado Adaspor ile olacak.

Play-Off için mücadele eden Soyer Aksu ise Gönyeli KoopBank ve Çetinkaya maçları ile klasmanı tamamlayacak.

Çetinkaya 3 maçı kala Cortado Adaspor, Soyer Aksu ve Akdeniz Spor Birliği ile karşılaşacak.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1ASB 10 10 - 695 505 20

2.BASE BASKETBOL 11 7 4 762 722 18

3.GÖNYELİ KOOPBANK 10 7 3 691 612 17

4. CL.G.BİRLİĞİ 11 4 7 659 659 15

5.SOYER AKSU 10 4 6 600 658 14

6.ÇETİNKAYA 9 2 7 557 635 11

7.C.ADASPOR 9 1 8 521 711 10

