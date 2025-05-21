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Basketbolda son bilet için 3 takım kıyasıya mücadele ediyor

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Ligde 4 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunan Caesar Larnaka Gençler Birliği 15 puanla 4.sırada yer alırken, Soyer Aksu da 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet ve 14 puanla 5.durumda. Play-Off kovalayan bir başka takım Çetinkaya.
Basketbolda son bilet için 3 takım kıyasıya mücadele ediyor

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde klasmanın sonunda doğru play-off’a kalacak son takım için kıyasıya mücadele var.
Ligde 4 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunan Caesar Larnaka Gençler Birliği 15 puanla 4.sırada yer alırken, Soyer Aksu da 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet ve 14 puanla 5.durumda.
Play-Off kovalayan bir başka takım Çetinkaya. Sarı kırmızılılar 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyetle 11 puanla 6.sırada.

3 takımın kalan maçları
Ligde dördüncü sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin kalan maçı Cortado Adaspor ile olacak.
Play-Off için mücadele eden Soyer Aksu ise Gönyeli KoopBank ve Çetinkaya maçları ile klasmanı tamamlayacak. 
Çetinkaya 3 maçı kala Cortado Adaspor, Soyer Aksu ve Akdeniz Spor Birliği ile karşılaşacak. 

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR                          O        G        M    AS    YS     P
1ASB                                  10        10     -    695    505    20
2.BASE BASKETBOL        11          7     4    762    722    18
3.GÖNYELİ KOOPBANK   10          7     3    691    612    17
4. CL.G.BİRLİĞİ                  11          4     7    659    659    15
5.SOYER AKSU                  10          4     6    600    658    14
6.ÇETİNKAYA                       9          2     7    557    635    11
7.C.ADASPOR                      9          1     8    521    711    10
 

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