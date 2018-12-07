BASS: “Çağ-Sen ile Li-Koop'un toplu sözleşmesinin yürürlüğü durduruldu”

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Çağ-Sen’in İktisat Kooperatifi Ltd’te imzaladığı toplu iş sözleşmesinin “yürürlüğününün durdurulduğunu” iddia etti.

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Çağ-Sen’in İktisat Kooperatifi Ltd’te imzaladığı toplu iş sözleşmesinin “yürürlüğününün durdurulduğunu” iddia etti.

Ali Yeltekin, bugün yaptığı yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesini yapmaya yetkili oldukları Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd’te, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi alarak görüşmeler yaptığımız sırada Çağ-Sen ile Li-Koop Ltd. arasında 14 Kasım 2018 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirtti.

Bu uygulama karşısında BASS’ın yasaya aykırılık iddiası ile yargıya başvurduğunu kaydeden Yeltekin, “Konuyu inceleyen Y.İ.M. dava neticeleninceye kadar Li-Koop Ltd. ve Çağ-Sen’in imzalamış oldukları toplu iş sözleşmesinin yürürlüğünü durdurmuştur. Süreç devam etmektedir” ifadelerini kullandı.