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BASS’tan OLKO Birlik LTD’nin kapatılmasına ilişkin açıklama

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Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) örgütlü olduğu OLKO Birlik LTD’nin Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin ilgisizliği yüzünden kapatıldığını savundu.
BASS’tan OLKO Birlik LTD’nin kapatılmasına ilişkin açıklama

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) örgütlü olduğu OLKO Birlik LTD’nin Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin ilgisizliği yüzünden kapatıldığını savundu.

Sendika Genel Sekreteri Ali Yeltekin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt’ta 50 yıldır faaliyet gösteren ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği memurlarının idare memuru olarak yönettiği OLKO Birlik LTD.’nin çalışanlarının işsiz kaldığını, özlük ve sosyal haklarının ödenmediğini ileri sürdü.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin kooperatiflere yönelik tutumunu eleştiren Yeltekin, “Kooperatif Şirketler Mukayyidi’nin yayımlamış olduğu 13 numaralı genelgeye başta kendisi uymamış, toplu iş sözleşmeleri askıda kalmış, denetimler yapılmamış kısaca bazı sorunlar gittikçe büyümüştür.” dedi.

Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden sorumlu bakan Fikri Ataoğlu’na seslenerek, “Bu başarısız bürokratı görevden almak için neyi beklemektedir?” sorusunu yöneltti.

 

Kaynak : BRTK

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