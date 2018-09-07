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BAY-SEN’den Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası yöneticileri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler.
BAY-SEN’den Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür

BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı, makamında ziyaret ettiği Başkan Hasan Sadıkoğlu’na hem BRTK’ya hem de sendikalarına yapmış olduğu maddi ve manevi katkılardan ötürü teşekkür etti. Sadıkoğlu’na yeni dönemde başarı dileklerinde de bulunan Sakallı, teşekkür plaketi takdim etti. BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı’ya İskele Belediyesi’ni ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yalovalı, Enver Ernetal ve aynı zamanda Boğaziçi Köyü Muhtarı olan Eniz Akşahin eşlik etti.

SADIKOĞLU:  “BRTK, DÜNYAYA AÇILAN PENCEREMİZ”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise BRTK Çalışanları adına BAY-SEN’in takdim etmiş olduğu teşekkür plaketinden ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs Türk Halkının dünyaya açılan penceresidir diyen Sadıkoğlu, BRTK İskele Bürosuyla da iyi ilişkiler içerisinde olduklarını da belirterek katkılarının artarak devam edeceğini vurguladı.

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