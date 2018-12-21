Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Fen- Edebiyat FakültesiTarih ve Türk Dili Edebiyatı Bölümleri tarafından ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle “TMT’nin Efsanevi Bayraktarı: Kenan Çoygun” isimli konferans düzenlendi. Konferansa, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar konuşmacı olarak katıldı.

Konferans, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından LAÜTarih Bölüm Başkanı Doç. Dr.İhsan Tayhani’ninaçılış konuşması ile başladı.“EOKA’nın, Kıbrıslı Türklere yönelik etnik temizlik amaçlı Akritas Planı’nı uygulamaya koyduğu 21 Aralık 1963 olaylarının 55. yıldönümündeyiz” diyen Tayhani,21 Aralık 1963’ün, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde son derece önemli bir tarih olduğunu dile getirdi. Tayhani,“55 yıl önce Kıbrıs’ta bu insanlık suçunu işleyenleri bir kez daha tarihin hafızasına kaydediyor, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, onların ve hayatta olan gazilerimizin hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz” dedi.

Bayar: Yerel savunma örgütlerinden sonra 1 Ağustos 1958’de TMT kuruldu

“55 yıl önce 21 Aralık 1963’de Kıbrıs Rumları ve Yunanistan, ENOSİS amacıyla önceden hazırladıkları Akritas Planını, Türk’ü imha planını uygulamaya koyuldular. Bu plan birsoykırım planıdır ve amaç Türk’ü yok etmekti. Tarihe de ‘Kanlı Noel’ olarak geçmiştir” diyen Bayar,Kıbrıs Türkleri’nin Rum saldırılarına ve EOKA’ya karşı kayıtsız kalmadıklarını, savunmaya ve direnişe geçtiğini söyledi. Yerel savunma örgütlerinden sonra 1 Ağustos 1958’de TMT kurulduğunu dile getiren Bayar, Lefkoşa, Mağusa, Limasol, Larnaka, Baf ve Lefke’de 6 sancağın kurulduğunu dile getirdi.

Bayar: Kenan Çoygun, TMT Komutanı olarak efsaneler yaratmış bir kahramandır

“İşte burada TMT Komutanı, bir çılgın Türk, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, Efsane Bayraktar ve üstün bir komutan olarak ismini tarihimize yazdıran Kenan Çoygun’u görüyoruz” diyen Bayar, Çoygun’un özgeçmişi hakkında detaylı bilgiler vererek,1962 yılı Temmuz ayında, 38 yaşındaki Yarbay Kenan Çoygun’a TMT Lideri olarak Kıbrıs’ta görev alıp alamayacağı sorulduğunda yaşamını tehlikeye atacak bu vatan görevini hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini dile getirdi.Çoygun’un TMT Komutanı olarak efsaneler yaratmış bir kahraman olduğunu belirten Bayar,“Kenan Çoygun askeri ve siyasi liderlik yetenekleri ile Kıbrıs Türk Halkını görülmemiş işbirliği ve eşgüdüm içinde, inançlı ve kararlı bir duruma getirmiş ve direnme gücünü artırmıştır” dedi.

Bayar: Kenan Çoygun bizimle birlikte kaderimizi paylaştı

Kenan Çoygun’un Kıbrıs’a gelişinden 5 yıl süreyle Kıbrıs’tan hiç ayrılmadığını dile getiren Bayar,“Kenan Çoygun, bizimle birlikte kaderimizi paylaştı” dedi. Bayar, Çoygun’un Kıbrıs’taki görevini müteakip 15. Kolorduda Karargah İstihdam Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkanlığı görevinde bulunduğunu,1969 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbede 70. Piyade Tugay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Okullar Daire Başkanlığı görevini yürüttüğünü, 30 Ağustos 1973’te de emekli olduğunu belirtti.“Emekli olduktan sonra da hep bizlerle olmuştur. 1974 sonrası sık sık beraber olduk. Gerek kendileri gerekse ailesi hep bizlerden biri olmuşlardır. Hiçbir zaman ben demedi, hep biz dedi” diyen Bayar,Emekli Tuğgeneral Kenan Çoygun’un 12 Ekim 2005 tarihinde Ankara’da vefat ettiğini dile getirdi.

Ayrıca Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi giriş katında açılan“Bugünlere Kolay Gelinmedi” konulu sergi ziyaretçiler tarafından gezildi.