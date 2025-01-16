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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

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Gönyeli ve Geçitkale’de elektrik kesintisi
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

Gönyeli ve Geçitkale çevresinde bazı bölgelere yarın belli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kapsamında 9.00-12.00 saatleri arasında Gönyeli bölgesi çıkışındaki Ateş Kışlası ile Rehabilitasyon Merkezi arası kalan bölgede elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında da Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar ve Çamlıca köyüne elektrik verilemeyecek.

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