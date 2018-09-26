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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Parti Temsilcileri Ledra Palas’ta biraraya geldi

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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği himayesinde düzenlenen rutin toplantılar çerçevesinde yeniden bir araya geldi.
Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Parti Temsilcileri Ledra Palas’ta biraraya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği himayesinde düzenlenen rutin toplantılar çerçevesinde yeniden bir araya geldi.

Ledra Palas Otel toplantı salonunda yapılan toplantıya, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ev sahipliği yaparken, toplantıda Kıbrıs Rum Kesimi’nden AKEL, EDEK, EDI, Yeşiller, EPALXI ve DİSİ partilerinin temsilcileri katılım gösterdi.

KKTC’deki siyasi partilerden CTP’yi Fazilet Özdenefe, TDP’yi Cemal Özyiğit ve Safiye Özaltıner, BKP’yi Salih Sonüstün, YKP’yi Alpay Durduran, Oğuz Özen ve Murat Kanatlı temsil etti.

Toplantıda, TDP’nin önerisi üzerine “BM’nin yeni girişiminin barış sürecine etkileri” konusu ele alınıyor.

Basının görüntü almasının ardından basına kapatılan toplantının ardından 12.30 sıralarında basına ortak açıklama metninin okunması bekleniyor.

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