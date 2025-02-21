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Bazıları iptal edildi

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Ercan ile İstanbul arasında hafta sonu iptal edilen uçak seferleri de açıklandı
Bazıları iptal edildi

Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında gerçekleştirilecek bazı uçak seferleri, İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında bugün iptal edilen seferlerin yanı sıra, hafta sonu da iptal edilen seferleri açıkladı.

Verilen bilgiye göre yarın, “THY 965-IST; THY 964 IST-ECN, THY 965 ECN-IST, THY 960 IST-ECN, THY 961 ECN-IST, THY 976 IST-ECN, THY 977 ECN-IST, THY 962 IST-ECN, THY 963 ECN-IST, PC 1918 SAW-ECN, PC 1919 ECN-SAW, PC 1917 ECN-SAW, PC 1920 SAW-ECN, PC 1921 ECN-SAW, PC 1922 SAW-ECN, PC 1923 ECN-SAW” seferleri yapılamayacak.

Pazar günü ise, “PC 1912 SAW-ECN, PC 1913 ECN-SAW, PC 1926 SAW- ECN, PC 1927 ECN -SAW” seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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