Bebeklere yumurta nasıl verilmeli?

Yumurtanın sarısını mı vermeli beyazını mı, yumurta ile süt aynı anda verilmeli mi, yumurta yedirirken nelere dikkat etmeli? Annelerin bebeklerine yumurta yedirmekle ilgili sorularını Diyetisyen Serra Arslan cevapladı.

Uzun süre tok tutabilen yumurta bebekler için de zengin bir demir, çinko ve kalsiyum kaynağı. Ancak özellikle bebeğinde alerji ve kilo sorunu bulunan annelerin yumurta konusunda dikkat etmesi gereken bazı kritik bilgiler, bebeklerin sağlıklı yetişmesi adına son derece önemli.

Yumurtaya karşı alerjik reaksiyon geliştiren çok sayıda bebeğin, yumurtada bulunan vitaminleri nasıl alacağı sorusu, pek çok annenin zihninde yanıt bulabilmiş değil. Ayrıca ailesinde kalp ve damar hastalığı olan bebeklerin yumurtayı nasıl tüketmesi gerektiği, aşırı kilolu çocuklarda yumurta tüketiminin nasıl olması gerektiği gibi soruların yanıtları, henüz annelerin zihninde yeterince yer bulabilmiş değil. İstinye Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Serra Arslan, bebeklerde yumurta tüketimiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veriyor:

Uzun süre tok tutabilen yumurta bebekler için de zengin bir demir, çinko ve kalsiyum kaynağı. Ancak özellikle bebeğinde alerji ve kilo sorunu bulunan annelerin yumurta konusunda dikkat etmesi gereken bazı kritik bilgiler, bebeklerin sağlıklı yetişmesi adına son derece önemli.

Yumurtaya karşı alerjik reaksiyon geliştiren çok sayıda bebeğin, yumurtada bulunan vitaminleri nasıl alacağı sorusu, pek çok annenin zihninde yanıt bulabilmiş değil. Ayrıca ailesinde kalp ve damar hastalığı olan bebeklerin yumurtayı nasıl tüketmesi gerektiği, aşırı kilolu çocuklarda yumurta tüketiminin nasıl olması gerektiği gibi soruların yanıtları, henüz annelerin zihninde yeterince yer bulabilmiş değil. İstinye Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Serra Arslan, bebeklerde yumurta tüketimiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veriyor:

SÜT, YUMURTA İLE BİRLİKTE TÜKETİLEBİLİR

Kalsiyumun demir emilimini azaltmasının bilinmesiyle beraber süt ve yumurtanın tüketilemeyeceği gibi yanlış bir düşünce ne yazık ki toplumumuzda hakim. Demir içeren bir gıdanın demir kaynağı sayılabilmesi için vücuttaki demir emiliminin yüksek olması gerekmekte, yumurtadaki demirin ise kırmızı et ve tavuktaki demir emilimi kadar yüksek olmaması sebebiyle süt ve yumurtanın beraber tüketilmesinde sakınca yoktur.

YUMURTA ALERJİSİ GENELDE 2-3 YAŞTA GEÇİYOR

Besin alerjisi, herhangi bir besinin tüketilmesine, kokusunun duyulmasına, besinden üretilen herhangi bir ürüne veya bir besin katkı maddesine karşı bağışıklık sisteminin normal olmayan bir yanıt vermesidir. Besin alerjilerinin tanısı konurken biyokimyasal yöntemlerin gelişmesiyle hastanın beslenme programında yapılan değişiklikler tanıdan çok tedavinin bir parçası olmuştur. Herhangi bir besine alerji geliştikten sonra uygulanacak başarılı bir beslenme tedavisi, hastanın yaşam kalitesini önemli düzeyde artırır ve zaman zaman (anafilaksi) yaşam kurtarıcı olur. Anne sütü alan bebeklerde önce annenin beslenmesi düzenlenir, ek gıdalara geçişte de alerjen gıdalar bebeğin beslenmesinden çıkarılır. Süt, yumurta alerjisi genellikle 2-3 yaş civarında geçer. Diyete programı başlayınca en az 6 ay diyet yapılmalı, daha sonra çocuk alerji uzmanı tarafından tekrar değerlendirilmelidir.

BEBEĞİNİZİ ALERJİDEN KORUMAK İÇİN BU BESİNLERE DİKKAT

Yumurta alerjisi olan bebeklerin annelerinin beslenmesinden çıkarması gereken gıdalar; hazırlanırken içine yumurta eklenmiş veya kızarma sağlamak içine üzerine yumurta sürülmüş ekmekler, Ramazan pidesi, kebapçı pideleri, pankek, waffle, donat, mufin, tüm pastane ürünleri, kekler, kremalı pastalar, pudingler, profiterol, yaş pastalar, bazı sütlü tatlılar, krem karamel, dondurma, beze, şerbetli tatlılar, fındıklı kurabiye ve diğer bisküvi, tatlı çeşitleri, sufle, erişte, noodle, bazı hazır makarna ve spagetti türleri, yemek ve hazır salata sosları, mayonez, beze, çikolata, bazı bonbon şekerler, köfteler, hamburger, kadınbudu köfte.

Besin etiketlerinde bu gıdalar yazıyorsa o ürünler de tüketilmemelidir:

Yumurta beyazı

Yumurta sarısı

Yumurta tozu

Globulin

Livetin

Ovalbumin

Ovomusin

Ovomukoid

Ovovitellin

HAMİLELİKTE DE GEREKLİ

Gebelerde yumurta tüketimi, kaliteli protein alabilmek ve alınan protein kaynaklı gıdanın vücut proteinine yüksek oranda dönüşebilmesi için oldukça önemlidir. Her gün yumurta tüketmekte zorlanan anne adaylarında; et, tavuk, balık, peynir, yoğurt vb. gibi hayvansal kaynaklı gıdaları tüketim miktarları ayarlanarak denge kurulabilir.