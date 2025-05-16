Bekirpaşa Lisesi Velilerinden İnanıroğlu’na sert tepki!

Tepkinin üzerine bakanlığın sınıfları kitlediği, öğretmenleri sınav yapmaya zorladığı iddia edildi. Bakanlık iddiaları yalanlarken, velilerden de sert tepkiler geldi.

“DERSE GİRERSENİZ HAKKINIZDA SORUŞTURMA AÇILACAK”

Okulun Okul Aile Birliği Başkanı Ercüment Evlat, Kıbrıs Gerçek’e yaptığı açıklamada öğretmenlerin derse girmelerinin engellendiğini ve açık şekilde tehdit edildiklerini söyledi.



“Sınıflar kilitliydi, öğretmenler ders yapmak istedi ama engellendiler. Okulda ne grev vardı ne de eylem. Buna rağmen sınıflar açılmadı. Bu, açık bir engellemedir. Müdürlük makamı, açıklamalarıyla kamuoyunu yanıltıyor.”

“YAPILMAYAN DERSLERDEN SINAV MI OLUR?”

Evlat, öğrencilerin görmediği konulardan sınava tabii tutulmak istendiğini ifade etti. Şubat ve Mart aylarında yapılmayan üç ara sınavın, final haftasında gerçekleştirilmek istenmesinin öğrencilere haksızlık olduğunu vurguladı:



“Bu çocuklar bazı derslerde yeterli saat eğitim almadı. Hangi kitap, hangi eğitim sistemi, görülmeyen konulardan sınav yapılmasını doğru bulur? Bu çocuklar sınavlara değil, sokağa itiliyor. Eğitimden uzaklaşıyorlar.”

“BEKİRPAŞA LİSESİ REZİL EDİLDİ”

Okul Aile Birliği Başkanı, okulun bölgesinin en saygın eğitim kurumlarından biri olduğunu ancak yaşananlardan sonra okulun itibarının zedelendiğini ifade etti:



“Bekirpaşa Lisesi, Karpaz bölgesinin en güzide okullarından biriydi. Bugün çocuklarımız yollarda perişan, öğretmenler baskı altında, okulun itibarı yerle bir edildi. Bu okul bu hale nasıl geldi, kim sebep oldu? Veliler olarak hesap soruyoruz.”