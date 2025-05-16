Bekirpaşa Lisesi'nde Öğretmenler Sınıfa Giremedi! Dersler yapılamadı

Öğretmenler ile bakanlık arasında sınav takvimi ve derslerin işlenmesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlık, sınıfların kilitlenmesine kadar vardı.

Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim sürecini aksatan ciddi bir kriz yaşanıyor. Kıbrıs Gerçek Gazetesi’nin edindiği ilk bilgilere göre,

Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim sürecini aksatan ciddi bir kriz yaşanıyor. Kıbrıs Gerçek Gazetesi’nin edindiği ilk bilgilere göre, öğretmenler ile bakanlık arasında sınav takvimi ve derslerin işlenmesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlık, sınıfların kilitlenmesine kadar vardı.

İddialara göre, Bakanlık finallere bir hafta kala öğretmenlere baskı yaparak yapılmayan üç sınavın bu süreçte gerçekleştirilmesini talep etti. Öğretmenler ise bu sınavların zamanlamasını doğru bulmadı ve akademik takvime uymadığı gerekçesiyle reddetti.

“SINAV YAPMAZSANIZ SINIFLAR AÇILMAZ”

Edindiğimiz bilgilere göre, bu reddin ardından okula gönderilen talimatla sınıflar hademeler tarafından kilitlendi. Öğretmenlere, sınav yapılmadığı sürece sınıfların açılmayacağı bildirildi. Ders yapmak isteyen öğretmenler sınıflara alınmadı.