Bel veya sırt altı bölgesindeki işlevler, yapısal destek, hareket ve belirli vücut dokularının korunmasını içerir. Bel ağrısı, kemikli lomber omurgayı, omurlar arası diskleri omurganın etrafındaki bağları ve diskleri, omurilik ve sinirleri, bel kaslarını, pelvisin iç organlarını ve karın ve bel bölgesini kaplayan deriden kaynaklanabilir. Peki, bel ağrısına ne iyi gelir ve bel ağrısı neden olur? İşte, bel ağrısı nedenleri ve bel ağrısı için egzersizler….

Bel ağrısının tedavisi, teşhis edilmiş veya şüphelenilen belirli bir sağlık sorunundan kaynaklanır. Lomber gerginlikten kaynaklanan akut sırt ağrısı için, başlangıçta evde tedavi uygulamak işe yarayabilir. Peki, bel ağrısı nedenleri nelerdir ve bel ağrısı nasıl geçer?

Bel ağrınız varsa yalnız değilsiniz. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'i yaşamlarının bir noktasında bel ağrısı sorunuyla karşılaşıyor. Bu, işle ilgili engelliliğin en yaygın nedenidir ve kaçırılan iş günlerine en çok katkıda bulunan faktördür. Büyük bir ankette, yetişkinlerin dörtte birinden fazlası son 3 ayda bel ağrısı yaşadığını bildirdi.

Erkekler ve kadınlar, şiddeti donuk, sürekli bir ağrıdan kişiyi aciz bırakan ani, keskin bir sansasyona kadar değişebilen bel ağrısından eşit derecede etkilenir. Ağrı, bir kaza sonucu veya ağır bir cisim kaldırılarak bir anda başlayabilir veya omurganın yaşa bağlı değişiklikleri nedeniyle zamanla artarak etkisini yükseletebilir.

Hareketsiz yaşam tarzları, özellikle hafta içi çok az egzersiz yapma rutini, yorucu hafta sonu egzersizleriyle kesintiye uğradığında bel ağrısı için zemin hazırlayabilir.

Çoğu bel ağrısı akut veya kısa sürelidir ve birkaç gün ila birkaç hafta sürer. Kendi kendine bakım ile kendi kendine çözülme eğilimindedir ve artık işlev kaybı yoktur. Akut bel ağrısının çoğu, doğası gereği mekaniktir, yani sırtın bileşenlerinin (omurga, kas, omurlararası diskler ve sinirler) birbirine uyma ve hareket etme biçiminde bir bozulma vardır.

BEL AĞRISININ BELİRTİLERİ

Bu semptomlar mevcutsa erken tıbbi yardım gereklidir:

• Dinlenirken belirgin bir rahatlama olmadan sürekli ağrı

• Her yöne bükülerek ağırlaştırılmış

• Sırtta tek bir noktaya lokalize edilebilir şiddetli ağrı

• Günler / haftalar içinde ilerleyen şiddetli ağrı

• Kalıcı sinir ağrıları, ağrı veya uyuşma hissi, bir veya iki bacakta karıncalanma ve iğneler

• Bacaklarda güçsüzlük, yürümede zorluk ve dengesiz yürüme

• Sırt ağrısıyla ilişkili mesane / bağırsak sorunları (idrar kaçırma olarak da bilinen idrar çıkarmada zorluk)

• İştahsızlık, kilo kaybı, uyuşukluk, ateş ve titreme gibi genel sağlıksızlık belirtileri

BEL AĞRISI TEDAVİSİ: BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Bel ağrısının çeşitli nedenlerini anlamak için, vücudun bu bölgesindeki dokuların normal tasarımını (anatomisini) takdir etmek önemlidir. Belin bu bölgedeki semptomlarla ilişkili olabilecek önemli yapıları arasında kemikli lomber omurga (omur, tekil = omur), omurlar arasındaki diskler, omurganın etrafındaki bağlar ve diskler, omurilik ve sinirler, bel kasları yer alır. pelvis ve karın iç organları ve bel bölgesini kaplayan deri.

Kemikli lomber omurga, omurların birlikte "istiflenmiş" olması, hareketli bir destek yapısı sağlarken aynı zamanda omuriliği yaralanmadan koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Omurilik, beyinden omuriliğe kadar uzanan sinir dokusundan oluşur. Her bir omurun, omuriliğin arkasında, kordonun sinir dokusunu darbe travmasından koruyan kemikli bir çıkıntı olan sivri bir süreci vardır. Omurga aynı zamanda, kalçanın yukarısındaki tüm dokuların ağırlık taşımasına uygun bir platform sağlamak için omuriliğin önünde güçlü bir kemik "gövdesine" (vertebral gövde) sahiptir. Bel omurları, kalçaların arasında bulunan sakrum kemiğinin hemen üstüne yığılır. Her iki tarafta sakrum, kalçanın sakroiliak eklemlerini oluşturmak için pelvisin iliak kemiğiyle buluşur.

Bel ağrısının çeşitli nedenlerini anlamak için, vücudun bu bölgesindeki dokuların normal tasarımını (anatomisini) takdir etmek önemlidir. Belin bu bölgedeki semptomlarla ilişkili olabilecek önemli yapıları arasında kemikli lomber omurga (omur, tekil = omur), omurlar arasındaki diskler, omurganın etrafındaki bağlar ve diskler, omurilik ve sinirler, bel kasları yer alır. pelvis ve karın iç organları ve bel bölgesini kaplayan deri.

Bel ağrısının tedavisi genellikle ağrının akut veya kronik olmasına bağlıdır. Genel olarak, cerrahi yalnızca sinir hasarının kötüleştiğine dair kanıt varsa ve tanı testleri düzeltici cerrahi prosedürlerin geliştirildiği yapısal değişiklikleri gösterdiğinde önerilir.

BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Geleneksel olarak kullanılan tedaviler ve destekleyici kanıt seviyeleri şunları içerir:

Ameliyat

Diğer tedaviler başarısız olduğunda, cerrahi, ciddi kas-iskelet sistemi yaralanmaları veya sinir sıkışmasının neden olduğu ağrıyı hafifletmek için bir seçenek olarak düşünülebilir. Hastanın tamamen iyileşmesi ameliyatı izleyen aylar alabilir ve kalıcı esneklik kaybı yaşayabilir.

Sıcak veya soğuk kompresin bel yaralanmasını hızla çözdüğü hiçbir zaman kanıtlanmamıştır; ancak akut, subakut veya kronik ağrısı olan kişilerde ağrıyı hafifletmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilirle ve bazı kişiler arasında daha fazla hareketliliğe izin verirler.

Aktivite

Yatak istirahati sınırlı olmalıdır. Kişiler, ağrıyı şiddetlendiren hareketlerden kaçınırken, mümkün olan en kısa sürede germe egzersizlerine başlamalı ve normal günlük aktivitelerine devam etmelidir. Güçlü kanıtlar, bel ağrısı başlangıcını takiben yatak istirahati olmadan faaliyetlerine devam eden kişilerin, bir hafta boyunca yatakta dinlenenlere göre daha iyi sırt esnekliğine sahip olduklarını göstermektedir. Diğer çalışmalar, yatak istirahatinin tek başına sırt ağrısını daha da kötüleştirebileceğini ve depresyon, kas tonusunun azalması ve bacaklarda kan pıhtıları gibi ikincil komplikasyonlara yol açabileceğini öne sürüyor.

Güçlendirme Egzersizleri

Genel günlük aktivitelerin ötesinde güçlendirme egzersizleri, akut bel ağrısı için tavsiye edilmez, ancak kronik veya subakut bel ağrısından iyileşmeyi hızlandırmanın etkili bir yolu olabilir. Kas gücünü korumak ve geliştirmek, iskelet düzensizlikleri olan kişiler için özellikle önemlidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, koordinasyonu iyileştirmeye ve uygun duruş ve kas dengesini geliştirmeye yardımcı olacak faydalı egzersizlerin bir listesini sağlayabilir. Kanıtlar, kronik bel ağrısını hafifletmek için yoganın kısa ve uzun vadeli yararlarını desteklemektedir.