  • BIST 98.249
  • Altın 386,062
  • Dolar 7,0655
  • Euro 7,6446
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi tutuklandı

» »
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi Mali Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından tutuklandı.
Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Büyükonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Başkan Sennaroğlu ve kardeşi tutuklandı.

“Suç gelirlerini aklama” suçlaması kapsamında bugün Mali Şube ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Sennaroğlu'nun ilk etapta suça bağlayıcı tespitlerin yapılması nedeni ile tutuklandığı öğrenildi.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sennaroğlu ve kardeşi H.S belediye ile alakalı olmayan Mail Order yöntemi ile Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini ve Suç Gelirlerini Aklama suçlamaları ile alakalı olarak Mali Şube ekipleri tarafından tutuklandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün belediyede ve Başkan Sennaroğlu’nun evinde arama yapıldığı, birçok bilgisayar ve belgeye inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Sennaroğlu Polis'e ifadeye çağırıldı

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fotoğrafın yorumu: "Kıbrıs'tan başka yerde yaşayamam"11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:01
  • Sürücülerin Dikkatine11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:35
  • İzcan: Güney ile kuzey Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının açılması vakti geldi11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:25
  • Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarında TIR araç devrildi!11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:54
  • #COVID-19 Akıncı, KKTC'de hiç de kötümser bir tablo olmadığını gözlemledim11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:50
  • Esnaf Odası: Kapıların yeniden açılması için çalışmalar başlamalı11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:37
  • Güney Kıbrıs'ta aile dramı! Kimlikte o kısmı boş bıraktılar11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:32
  • YÖDAK: Netkent’in öğretime başlama izni yoktur11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:21
  • SOS Çocukköyü Derneği “Fitre Bağışı” kampanyası düzenledi11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:09
  • Dönmez: “Depoları ucuz petrolle fulledik, Doğu Akdeniz’de çalışmalara devam”11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti