Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi tutuklandı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi Mali Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Büyükonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Başkan Sennaroğlu ve kardeşi tutuklandı.

“Suç gelirlerini aklama” suçlaması kapsamında bugün Mali Şube ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Sennaroğlu'nun ilk etapta suça bağlayıcı tespitlerin yapılması nedeni ile tutuklandığı öğrenildi.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sennaroğlu ve kardeşi H.S belediye ile alakalı olmayan Mail Order yöntemi ile Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini ve Suç Gelirlerini Aklama suçlamaları ile alakalı olarak Mali Şube ekipleri tarafından tutuklandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün belediyede ve Başkan Sennaroğlu’nun evinde arama yapıldığı, birçok bilgisayar ve belgeye inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.