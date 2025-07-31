Bengihan: Asgari ücrete işveren itirazı insafsızlıktır

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret artışına işverenlerin itirazını vicdansızlık olarak nitelendirerek, emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücrete işveren tarafının itiraz etmesini insafsızlık olarak nitelendirdi.

Bengihan, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle özel sektör çalışanlarının adeta açlığa mahkum edildiğine dikkat çekerek, hayat pahalılığı oranında yapılan ücret artışını dahi çok gören işverenlere bir ay asgari ücretle yaşamayı denemelerini önerdi.

Başkan, hayat pahalılığı oranındaki ücret artışının aslında artış olmadığını, sadece alım gücünde yaşanan kaybın telafisi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Çalışanlarına insanca bir yaşamı layık görmeyen ve hayat pahalılığı oranında yapılan artışı dahi çok gören vicdansız zihniyeti şiddetle kınadıklarını belirten Güven Bengihan, her zaman olduğu gibi bundan sonra da emekçilerin yanında olacaklarını vurguladı.