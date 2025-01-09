  • BIST 9923.36
  • Altın 3027.859
  • Dolar 35.3579
  • Euro 36.5493
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Bengihan: Trafik vergilerine yapılan zamlar yasaya ve Anayasa’ya aykırı

» »
Kamu İşçileri ve Emekçileri Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin trafik vergilerine yaptığı zamların hem ilgili yasaya hem de Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.
Bengihan: Trafik vergilerine yapılan zamlar yasaya ve Anayasa’ya aykırı

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin seyrüsefer, araç muayene ve ehliyet harçlarına yüzde 84 ile yüzde 196 arasında değişen oranlarda zam yaptığını ve bu artışların 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 4A maddesine aykırı olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu yasa maddesinin, trafik harçlarının Devlet Planlama Örgütü’nün belirlediği yıllık enflasyon oranını aşmamak kaydıyla artırılabileceğini hükme bağladığını kaydeden Bengihan, İstatistik Kurumu’nun yayımladığı son verilere göre, bir yıllık enflasyon oranının yüzde 53.29 olarak hesaplandığını ve yapılan zamların bu sınırı ihlal ettiğini kaydetti.

Bengihan, Anayasa’nın 75(3) maddesini hatırlatarak, vergi, resim ve harç oranlarında yapılacak değişikliklerin “yasaların belirttiği ölçü ve ilkeler içinde” kalması gerektiğini ifade ederek, hükümetin trafik vergilerine yaptığı zamların Anayasa’nın “Vergi Ödevi” ile ilgili maddesine de aykırı olduğunu kaydetti.

Bengihan açıklamasında, “Hükümet, halkın temel tüketim maddelerine erişimini kolaylaştırmak yerine, hayat pahalılığı oranının maaşlara yansıtılmasını kısıtlamayı planlamakta, asgari ücretle ilgili güncelleme yapmaktan kaçınmaktadır. Buna karşın, trafik vergilerine yasalara aykırı şekilde zam yaparak halkın sırtındaki ekonomik yükü dayanılmaz hale getirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin hayata geçirdiği uygulamalarla halkın ekonomik yükünü artırdığını ve emekçilerin haklarını gözetmeyen politikaları bir kez daha gözler önüne serdiğini ileri süren Bengihan, KİEF olarak yasalara ve Anayasa’ya aykırı hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceklerini ve yapılan zammın geri alınması için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sterlin son bir ayın en düşük seviyesinde09 Ocak 2025 Perşembe 10:32
  • Berova, bugün sendikalarla görüşecek09 Ocak 2025 Perşembe 10:30
  • İtalya’da bebek kutusu faciası: Alarm çalışmadı, bir aylık bebek öldü08 Ocak 2025 Çarşamba 17:16
  • UBP'de MYK adayı olmak bile 20 Bin TL!08 Ocak 2025 Çarşamba 15:34
  • KKTC’ye gelen Fidan mevkidaşı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi08 Ocak 2025 Çarşamba 14:44
  • 999 Gün kaçak yaşadı!08 Ocak 2025 Çarşamba 14:34
  • Yayaya çarpıp kaçan sürücü 10 gün sonra teslim oldu08 Ocak 2025 Çarşamba 14:22
  • Kız arkadaşını darp edip, vücudunda bıçak gezdirdi!08 Ocak 2025 Çarşamba 14:13
  • Fenomen Berber Hici, Güzelyurt Meslek Lisesi'nde workshop verdi!08 Ocak 2025 Çarşamba 14:05
  • Temizlik için gittiği evden para çaldı!08 Ocak 2025 Çarşamba 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti