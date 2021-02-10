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Benli:Belediyeler birliğimiz keşke birlik olabilseydi

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli aşı programında belediyelerin unutulmasının affedilmez bir hata olduğunu belirtti
Benli:Belediyeler birliğimiz keşke birlik olabilseydi

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli aşı programında belediyelerin unutulmasının affedilmez bir hata olduğunu belirtti
Benli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Belediyeler birliğimiz keşke birlik olabilseydi..!!!!!!

Pandemi mücadelesinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere polis teşkilatımız ve belediyelerimiz, sırasıyla en yüksek risk altındaki unsurlardır. Ancak aşı planında belediyelerimiz yine unutulmuştur. Bu başta belediye çalışanlarımızın sağlığı ve hizmet ettikleri halkımıza bulaştırma riski nedeniyle halkın sağlığı adına affedilmez bir hatadır. Belediyeler birliğimiz birlik olabilseydi böyle bir hata olmazdı.

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