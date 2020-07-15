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Berlin’de Türkiye, Yunanistan, Almanya Üçlü Görüşmesi

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Berlin’de Türkiye, Yunanistan, Almanya Üçlü Görüşmesi
Berlin’de Türkiye, Yunanistan, Almanya Üçlü Görüşmesi

Türkiye, Yunanistan ve Almanya’nın katılımıyla Berlin’de üçlü görüşme yapıldığı, Aya Sofya’nın ibadete açılması kararının hemen ertesi günü yer alan ve Yunanistan Başbakanlığı tarafından doğrulanan görüşmenin, Almanya’nın inisiyatifiyle gerçekleştiği haber verildi.

Alithia’nın  “Flaş” vurgusuyla ve OPEN TV isimli Yunan televizyonuna dayanarak verdiği habere göre, AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin de yapıldığı pazartesi günkü görüşmeye Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan Başbakanlık Diplomatik Danışmanı Eleni Surani ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Dış Politika Danışmanı Jan Hecker katıldı.

Üçlü görüşmenin AB Dışişleri Bakanları Konseyi ile aynı gün gerçekleştiğine dikkat çeken gazete bunun, İbrahim Kalın ile Eleni Surani’nin ilk görüşmesi olmadığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 26 Haziran’daki görüşmesini de bu ikilinin organize ettiğini yazdı.

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