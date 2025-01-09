Berova, bugün sendikalarla görüşecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngördükleri yasal düzenlemeyi ele almak üzere bugün saat 14.30’da sendikalarla bir araya geleceklerini açıkladı.
Toplantı, Bakanlıkta gerçekleştirilecek.
Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngördükleri yasal düzenlemeyi ele almak üzere bugün saat 14.30’da sendikalarla bir araya geleceklerini açıkladı.
Toplantı, Bakanlıkta gerçekleştirilecek.
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