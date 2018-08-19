Berova: Yeni ders yılı kitapsız ve öğretmensiz başlayacak!

UBP Girne Milletvekili ve Eski Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, yeni öğretim yılının sorunlarla başlayacağını iddia etti.

Berova sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;"Sn Bakan Cemal Özyigit farkında mı bilmem ama öğretmen sınavlarının okullar açıldıktan sonra yapılacak olmasından dolayı oluşacak öğretmen eksiği yetmezmiş gibi ilk ve orta okullar KİTAPSIZ yeni ders yılına başlayacak. Geçen yıl ihalesi Temmuz ayı başında tamamlanan ve yoğun bir emek ile Eylül ayının ilk haftasında basımı tamamlanan ilkokul ve ortaokul kitapları öğretim yılı başlamadan okullara dağıtılmıştı.

Merkezi İhale Komisyonu internet sayfasına baktığım zaman, bu yıl kitapların basım ihalesi kapanış tarihinin 19 Eylül olduğunu hayretle gördüm. Yani OKULLAR AÇILDIKTAN SONRA ihale sonlanacak. İtiraz, değerlendirme ve sözleşme imzalama süresi en iyimser tahmin ile on gün sürer. Şartnameye otuz gün de teslimat süresi konmuş dağıtım süresini de eklersek KASIM AYINDAN ÖNCE OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN KİTABI OLMAYACAK. Unutmayın bu en erken olasılık. #çalışıryaparız dediler...."