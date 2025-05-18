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Beş kazanın beşinde de sürücüler alkollü!

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Beş kazanın beşinde de sürücüler alkollü! Son 24 saat içinde Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.
Beş kazanın beşinde de sürücüler alkollü!

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA YOLUNDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında, 24 yaşındaki Fehim Gök, 62 mlgr alkollü içki etkisi altında yönetimindeki PU 174 plakalı araçla Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda seyir halindeyken, Raf Dünyası isimli iş yeri önünde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmadı.

SALAMİS YOLUNDA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Aynı gün saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da Salamis Otel ile Mimoza Otel arasındaki isimsiz sokakta meydana gelen kazada, 53 yaşındaki İsmail Güneş, 97 mlgr alkol tesiri altında FU 438 plakalı araçla seyir halindeyken virajda karşı şeride geçti ve Mehmet Nasifoğluları’nın yönetimindeki ZH 737 plakalı araca çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

İSMET İNÖNÜ BULVARI’NDA DİKKATSİZ SOLLAMA KAZAYA NEDEN OLDU

Saat 17.45’te Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen başka bir kazada ise, 30 yaşındaki Osman Akın, 89 mlgr alkollü içki etkisiyle yönetimindeki YG 694 plakalı aracıyla dikkatsizce sollama yapmaya çalışırken, Kubilay Akkoyun’un kullandığı EU 088 plakalı araca çarptı. Yaralanan olmadı.

 

BARBAROS SOKAK’TA ZİNCİRLEMEYE RAMAK KALA

Aynı gün saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa Barbaros Sokak üzerinde, 42 yaşındaki Salih Kınık, 97 mlgr alkol etkisi altında KT 902 plakalı aracıyla, kavşağa yaklaşarak yavaşlayan Hacer Buruk’un kullandığı UN 809 plakalı araca arkadan çarptı. Olayda kimse yaralanmadı.

TUTUKLAMA AYDINLIK SOKAK’TA GERÇEKLEŞTİ

18 Mayıs 2025 saat 02.40’ta Gazimağusa Aydınlık Sokak’ta meydana gelen kazada, 40 yaşındaki Celal Bener, 145 mlgr alkollü içki etkisindeyken FU 199 plakalı aracıyla, yolun solunda park halindeki RN 384 plakalı araca çarptı. Soruşturma kapsamında Celal Bener tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

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