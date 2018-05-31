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Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi

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Beşiktaş stoperi Dusko Tosic'in, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F Football Club'a transferini KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Şirketimize net 4.500.000 Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir" denildi.
Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Futbol A.Ş., Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Dusko Tosic’in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya
varılmıştır. Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Avro
sözleşme fesih bedeli ödenecektir.”

Beşiktaş internet sitesinden yaptığı açıklamada Sırp oyuncuya teşekkür etti.

"Tüm Emeklerin İçin Teşekkürler Dusko Tosic" başlıklı yazıda, "2 Haziran 2015
tarihinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzalayan, mücadelesiyle kısa sürede ilk onbirin
değişmezlerinden olan, savaşçı ruhuyla siyah-beyazlılarımızın üst üste iki
şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan, temiz kalpli kişiliği ve mütevazılığıyla
örnek bir profesyonel olan Dusko Tosic ile yollarımızı ayrıldı. Dusko Tosic’e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz" ifadeleri kullanıldı. 

Beşiktaş’a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic’in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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