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Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

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Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama
Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır." denildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

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