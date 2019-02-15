Besim: “Devlet ve özel kuruluşların iş birliğinin artması önemli”

Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne bağışta bulunan iş insanı Umut Vehit’e, Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından teşekkür edilerek hediye takdim edildi.

Bakanlıkta yer alan görüşmede, Euro-Mediterranean Investment Company Ltd. (EMIC) Direktörü Umut Vehit’e, gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Bakan Besim, sağlıkta devlet ve özel kuruluşların iş birliği yapmasının son derece önemli olduğunu, ilaç sıkıntısının yaşandığı bir dönemde, gönüllü bağışta bulunarak destek veren Umut Vehit’in örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2015 yılında şirketlerini kurduklarını söyleyen Vehit, yeni iş alanlarında yatırımlar yaparak daha fazla istihdam imkânları da sağlamak istediklerini, bir iş insanı olarak her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını düşündüğünü, kamu ve özel sektör iş birliğinin artması gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin ardından Vehit’e Bakan Besim tarafından hediye takdim edildi.