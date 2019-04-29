Beştepe, bağlantıyı kesti: Resmi siteden Gül’ün sitesine verilen link kaldırıldı

Gül’ün önderlik ettiği AKP kurucularının yeni parti kuracağı yönündeki haberler yerel seçimlerden sonra iyice artmıştı. Tartışma sürerken Gül’ün İstanbul seçim sonuçlarının tartışmalı hale getirilmemesi ve siyasetteki nefret dilinin tehlikesine ilişkin yaptığı uyarılar da iktidarı rahatsız etmişti. Ardından Gül’e yakınlığıyla da bilinen eski başbakan Ahmet Davutoğlu AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kapsamlı bir eleştiri metni yayınlamıştı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, söz konusu açıklamaların ardından cumhurbaşkanlığı manidar bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden Gül’ün kişisel el internet sitesine verilen link kaldırıldı.

Kaldırılan link, eski cumhurbaşkanlarının özgeçmişlerinin bulunduğu alanda Gül’e ayrılan bölümde yer alıyordu.