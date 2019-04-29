  • BIST 94.576
  • Altın 244,826
  • Dolar 5,9361
  • Euro 6,6256
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Beştepe, bağlantıyı kesti: Resmi siteden Gül’ün sitesine verilen link kaldırıldı

»
Cumhurbaşkanlığı, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kişisel internet sitesine cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden verilen linki kaldırdı.
Beştepe, bağlantıyı kesti: Resmi siteden Gül’ün sitesine verilen link kaldırıldı

Gül’ün önderlik ettiği AKP kurucularının yeni parti kuracağı yönündeki haberler yerel seçimlerden sonra iyice artmıştı. Tartışma sürerken Gül’ün İstanbul seçim sonuçlarının tartışmalı hale getirilmemesi ve siyasetteki nefret dilinin tehlikesine ilişkin yaptığı uyarılar da iktidarı rahatsız etmişti. Ardından Gül’e yakınlığıyla da bilinen eski başbakan Ahmet Davutoğlu AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kapsamlı bir eleştiri metni yayınlamıştı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, söz konusu açıklamaların ardından cumhurbaşkanlığı manidar bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden Gül’ün kişisel el internet sitesine verilen link kaldırıldı.

Kaldırılan link, eski cumhurbaşkanlarının özgeçmişlerinin bulunduğu alanda Gül’e ayrılan bölümde yer alıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş yazdı.. Hangi Belediye Başkanları kaybedebilir?26 Şubat 2018 Pazartesi 10:57
  • Rum basını: BM eylül ayından önce faaliyette bulunmayacak09 Temmuz 2017 Pazar 13:05
  • Tarihte Bugün24 Şubat 2017 Cuma 16:46
  • 16 yaşında AB’de Kıbrıs’ı temsil etti06 Şubat 2017 Pazartesi 11:46
  • Provokasyon mu? Gerçek mi?05 Kasım 2016 Cumartesi 08:15
  • Daha neler! Narkotik Polisinin Babası Uyuşturucu ile Yakalandı25 Ekim 2016 Salı 16:51
  • Herkesi üzdü23 Ağustos 2016 Salı 13:16
  • 32 kuzu çalmakla suçlanıyorlar...23 Ağustos 2016 Salı 13:15
  • "Kıbrıs BREXIT’ten ticari alanda etkilenecek"05 Ağustos 2016 Cuma 17:48
  • Olağan Denemeler'den Haber Geldi13 Haziran 2016 Pazartesi 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti