Beyköy ve Gazimağusa’da yangın: Bir kuzu telef oldu, restoran küle döndü

Polisin söz konusu yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

03.08.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Beyköy'de bulunan bir hayvan barınağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu; 1 adet yavru kuzu telef olurken, alan içerisinde bulunan kuru otlar ile şöminelik odunlar ve kullanılmayan muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Gazimağusa’da restoran yandı!

03.08.2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Canbulat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoran içinde, mangalın bacasında biriken yağların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, 4 adet dikey derin dondurucu, 1 adet bulaşık makinesi, muhtelif sayıda alkollü içki şişesi, 3 adet ahşap masa ve 12 ahşap sandalye ve muhtelif yiyecek ve restoran malzemeleri tamamen yanarak zarar görmüş olup duvarlar tamamen islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.