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Bicen: Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne  Ambargo

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"Ülkemizin en büyük ihraç kaynağı olan narenciye Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize uygulamak istenen ambargo nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dalında kalmak üzeredir."
Bicen: Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne  Ambargo

İşte açıklama;

Ülkemizin en büyük ihraç kaynağı olan narenciye Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize uygulamak istenen ambargo nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dalında kalmak üzeredir.
Geçen yıl yeşillenme hastalığı öne sürülerek alınmasında zorluklar çıkarılan ve dalında kalan narenciye bu yıl tarım bakanlığının yayınlamış olduğu raporda hastalığın olmadığı belirlenmesine rağmen yine ihraç edilmemesi için türlü türlü zorluklar çıkarılmaktadır.
Üretici ve tüccar (ihracatçı) ortak bir şekilde bu ambargo sayesinde batma noktasına getirilmiştir. Bu nedenden dolayı mücadelemizde ihracatçı tüccar ile beraber olacaktır.
Bir ay önce Sn. Erdoğan ile Türkiye de yaptığı görüşme sonrası üreticiye “müjde” veren Sn. Ünal Üstel’e bilmesi için söylemek isteriz ki TC’den gelen heyet öyle anlaşılıyor ki bizlere müjde değil ambargonun kapılarını aralamıştır. 
Bu yılda ürünümüzün dalında kalmasına yere dökülüp heba olmasına dayanacak gücümüz kalmamıştır. Buna müsaade edecek olanlar ile mücadele etme kararı aldığımızı ve ilk eylemi de 15 Ocak Çarşamba günü saat 16:00 da Güzelyurt Terminal Binası önünde gerçekleştireceğimizi tüm kamuoyuna bildirmek isteriz.
Ülkemiz de üreticinin bitirilme süreci 1994 yılında alınan ABAD kararları ile başlamış, süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyetinin çeşitli nedeler ortaya koyarak ürünlerimizi gümrüklerden döndürmesi ile devam etmiş, Avrupa Birliği’nin birer Avrupa vatandaşı da olan Kıbrıslı Türklere gerekli iş birliği ve desteğini esirgemesi ile bugünlere kadar gelinmiştir.
Üretici için artık bıçak kemiğe saplanmıştır. Amacımız asla siyaset yapmak değildir. Amacımız üreterek bu ülkede var olabilmeyi başarabilmektir.
Tüm üreticilerimizi, bu sektörden ekmek yiyen tarımcı, sanayici ve ihracatçı tüccarlarımızı eylemimize katılmaya destek vermeye, birlik olmaya, bu ülkede üreterek var olabilmek adına beraber mücadele etmeye çağırıyoruz.
Elye Üreticiler Komitesi (a)
Mehmet Bicen

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