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Bilim Dünyası Şaşkın! Dünyada Yaşamın Olmadığı İlk Topraklar Keşfedildi

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Amerikalı bilim insanları, ilk kez dünya yüzeyinde hiç yaşam barındırmayan toprakları bulduklarını açıkladı.
Bilim Dünyası Şaşkın! Dünyada Yaşamın Olmadığı İlk Topraklar Keşfedildi

Amerikalı bilim insanları, ilk kez dünya yüzeyinde hiç yaşam barındırmayan toprakları bulduklarını açıkladı. Antraktika'nın iç bölgelerinden alınan örneklerde herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı belirtildi.

ABD'de Colorado Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, dünya yüzeyinde ilk kez hiç yaşam barındırmayan topraklar tespit edildiği belirtildi.

Antarktika'da yapılan çalışmada, kıtanın iç kısmında dağlardaki bir bölgede toplanan toprak örneklerinde herhangi bir canlı DNA’sının tespit edilmediği ve bunun dünyada ilk kez görüldüğü bildirildi.

TOPRAK ÖRNEKLERİ OCAK 2018’DE TOPLANDI

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada toprak örnekleri Ocak 2018'de Transantarktik dağlarının uzak bir bölümüne yapılan bir keşif gezisi sırasında toplandı.

Araştırmacılar, Transantarktik dağlarının en ücra köşelerinde bile canlı örneğinin olmaması durumunu düşünmeden çalışma yürüttüklerini belirtti. Toplanan örneklerde herhangi bir canlı belirtisine rastlanmadı.

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204 ÖRNEK TESTE TABİ TUTULDU

Toplanan örneklerdeki mikrobiyal DNA örneklerini tespit etmek amacıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir yöntem kullanılırken 204 örneğin teste tabi tutulduğu bildirildi.

Soğuk bölgelerden alınan örneklerin tamamında çok sayıda DNA tespit ettiklerini belirten araştırmacılar, daha yüksek rakımlardan alınan örneklerin yüzde 20’sinde herhangi bir canlılık belirtisine rastlanmadığını aktardı.

‘ALINAN ÖRNEKLER HERHANGİ BİR MİKROBİYAL YAŞAM BARINDIRMIYOR’

Colorado Üniversitesi'nde toprakları inceleyen mikrobiyal ekolojist Noah Fierer, “Mikropların her zaman dayanıklı olduğu, her yerde yaşayabilecekleri varsayımı olmuştur. Alınan örnekler herhangi bir mikrobiyal yaşam barındırmıyorlar” diye konuştu.

Çalışmanın Mars yüzeyinde araştırma yapmaya benzer olduğunun altı çizildi. Mars yüzeyinde bol miktarda bulunan kostik ve reaktif tuzların olduğu bir bölgede yapılan çalışmanın ilerleyen yıllardaki araştırmalara öncülük edebileceği belirtildi.

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