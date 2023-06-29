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Bilimsel araştırma: Cinsel ilişki uykuya dalma süresini beşte bir oranda kısalttı

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Hollanda'da yapılan bir araştırma, yatmadan önce cinsel ilişkiye girmenin kadın ve erkeklerin uykuya dalma süresini beşte bir oranında azalttığını ve uyku kalitesini artırdığını buldu.
Bilimsel araştırma: Cinsel ilişki uykuya dalma süresini beşte bir oranda kısalttı

Zorlu bir ilişkide bağ kurmaya yarayan seks ama aynı zamanda iyi bir gece uykusunun anahtarı da olabilir.

Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’ndeki araştırmacıların, iki hafta boyunca yaklaşık 22 yaşında olan 256 üniversite öğrencisiyle yürüttüğü çalışma, partnerle birlikte olmanın uykuya dalmayı kolaylaştırdığını buldu.

Ancak bu, yalnızca birisi orgazm yaşadığında geçerliydi, bu da erkeklerin uyku öncesi seksin faydalarından yararlanma olasılığını artırıyordu. Çalışma, mastürbasyon yoluyla kendini tatmin etmenin uykuyu etkilemediğini öne sürdü.

Bilim insanları, seks sırasında salınan endorfinlerin, birinin daha hızlı uykuya dalmasına neden olabilecek rahatlatıcı bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

ORTALAMA 16 DAKİKA

Araştırmanın sonuçları, partneriyle seks yapan ve orgazm olan katılımcıların uykuya dalmasının ortalama 16 dakika sürdüğünü gösterdi. 

Normal olarak yatağa gidenlerin uykuya dalması 21 dakika sürdü, bu diğerlerine göre beş dakika veya yüzde 23 daha uzundu.

Mastürbasyon yaptığını söyleyen katılımcıların uykuya dalmasının ise ortalama 26 dakika, bunun orgazma yol açmasının ise 20 dakika sürdüğü açıklandı.

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