Bilimsel araştırma: Cinsel isteği yüksek kişiler uzun yaşıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, cinsel dürtüsü yüksek olan erkekler akranlarına göre daha uzun süre yaşıyor.

Japonya’daki Yamagata Üniversitesi’nden uzmanlar, daha yüksek libidoya sahip erkeklerin akranlarına göre genç yaşta ölme olasılığının %69 oranında daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Çoğu 60’lı yaşlarında olan 8.500 erkeği yedi yıl boyunca araştıran ve sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, seksle ilgilendiğini söyleyen katılımcıların, araştırmanın sonunda herhangi bir nedenle ölme riskinin yüzde 69 daha düşük olduğunu buldu.

Bilim insanları, düşük cinsel dürtünün kötü beslenme, obezite veya diğer kronik hastalıklar gibi genel olarak kötü sağlığın bir işareti olduğuna inanıyor.

Sağlıklı bir cinsel yaşam, uzun süredir pozitif zihinsel ve fiziksel sağlıkla bağlantılı kabul edilirken uzmanlar, çiftlerin haftada en az bir veya iki kez cinsel birliktelik yaşamasını öneriyor.

Araştırmayı yöneten Yamagata Üniversitesi’nden Dr. Kaori Sakurada, “Erkeklerin sekse olan ilgisizliği sağlıksız bir yaşam tarzıyla ilişkili olabilir”

“Bu çalışmada, cinsel ilgi eksikliği bildiren erkekler daha çok sigara içenleri ve diyabetlileri içeriyordu. Seksin stres ve iltihaplanma düzeylerini düşürmek ve ruh halini yükseltmek de dahil olmak üzere bir dizi faydası vardır.” dedi.