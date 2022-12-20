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Bilimsel araştırma: Libidosu düşük erkeklerde risk iki kat

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Yapılan bir araştırmaya göre, düşük libidolu erkeklerin erken yaşta ölme olasılığı yaşıtlarına göre iki kat daha fazla çıktı.
Bilimsel araştırma: Libidosu düşük erkeklerde risk iki kat

Japonya’daki Yamagata Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, cinsel dürtü ile uzun ömür arasındaki ilişki incelendi.

Daily Mail’in haberine göre, araştırma için, bilim insanları, on yılı aşkın bir süre boyunca Japonya’daki toplam 20.969 erkek ve kadının tıbbi kayıtlarını ve anket yanıtlarını incelediler. Katılımcıların 8.558 erkek ve 12.411’i kadındı.

Buna göre, düşük cinsel içgüdüye sahip 40 yaş üstü erkekler, kanser ve kalp sorunlarından neredeyse iki kat daha fazla ölüyordu. Aynı bağlantı, düşük libido oranları daha yüksek olmasına rağmen kadınlarda bulunamadı.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR LİBİDOYU ETKİLİYOR

Araştırmacılar; sigara, alkol kullanımı, vücut kitle endeksi, altta yatan sağlık koşulları, egzersiz seviyeleri ve diğer değişkenleri hesaba kattıktan sonra bile bulgular aynı kaldı. Bilim insanları, kötü yaşam tarzı alışkanlıklarının erkeklerin cinsel dürtülerini azalttığını düşünüyor.

PLOS One dergisinde yayınlanan çalışma, libido ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma oldu.

Uzmanlar, uzun ömür ve libido arasındaki bağlantının nedenini kesin olarak belirleyememiş olsa da, bulgular, sağlıklı bir cinsel yaşamın genel sağlık durumuna da katkıda bulunduğu fikrini destekliyor.

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