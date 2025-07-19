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Bin 724 araç sürücüsü kontrol edildi: 36 araç trafikten men

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Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 724 araç sürücüsü kontrol edildi, 36 araç trafikten men edildi.
Bin 724 araç sürücüsü kontrol edildi: 36 araç trafikten men

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 724 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 272 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 9’u seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 37’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i Polisin “Dur Emrine” uymamak ve  66’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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