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Bina açma ve hırsızlık

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Haspolat Sanayi Bölgesinde, dün 20.00-20.30 saatleri arasında, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen ambarın bahçe kapısı İ.A.(E-19), U.Ç.(E-18), M.G.(E-17), S.A.(E-17) tarafından hasar yapmaksızın açılarak içeriye girildi.
Bina açma ve hırsızlık

Haspolat Sanayi Bölgesinde, dün 20.00-20.30 saatleri arasında, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen ambarın bahçe kapısı İ.A.(E-19), U.Ç.(E-18), M.G.(E-17), S.A.(E-17) tarafından hasar yapmaksızın açılarak içeriye girildi. 

Tasarruflarında bulunan çekiç ile ambar kapısının kilidini kırıp hasara uğratıp ambar içerisinde bulunan su tesisatında kullanılan muhtelif demir parçalarını çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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