“Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük” Bakanlar Kurulu’na Sunulacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz başkanlığında yapılan toplantıya, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalar, PGM İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Belediyeler Birliği ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda, tüzüğün hayata geçirilmesi için son aşamaya gelindiği vurgulandı.

Ülke genelinde kamu kurumları, özel kuruluşlar ve bireylerin kullanımındaki binaların yangın güvenliği standartlarını belirleyecek tüzük; tasarım, yapım, işletim, bakım ve kullanım süreçlerinde alınması gereken önlemleri içeriyor. Tüzüğün amacı, olası yangınların can ve mal kaybına neden olmadan kontrol altına alınmasını sağlamak, yangın öncesi ve sonrası alınacak tedbirleri, organizasyonu, eğitimi ve denetim mekanizmasını düzenlemek olarak ifade edildi.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal: “Yangın Tüzüğü Bir An Önce Yasalaşmalı”

KTMMOB Başkanı Seran Aysal, uzun süredir bekleyen “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzüğün yasalaşma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların katkılarıyla hazırlanan tüzüğün son hali bakanlığa teslim edildi.

Başkan Aysal, bu düzenlemenin en az deprem yönetmeliği kadar hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bu tüzüğün bir an önce yasalaşması ve uygulanmaya başlaması gerekiyor. Yangın güvenliği konusunda ülkemizde ciddi bir eksiklik var ve olası felaketlerin önüne geçmek için gecikmeden harekete geçmeliyiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın sürece olumlu yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Aysal, başta İçişleri Bakanı Dursun Oğuz olmak üzere, katkı sağlayan tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti. KTMMOB’nin sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Aysal, “Toplum menfaati için gerekli her adımı atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Oğuz: “Felaketlere Karşı Hazırlıklı Olmalıyız”

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tüzüğün yıllardır gündemde olduğunu ve artık sonuçlandırılma aşamasına geldiğini belirtti. Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi ve ülkemizde yaşanan büyük orman yangınlarını da hatırlatan Bakan Oğuz, “Doğal afetler karşısında hazırlıklı olmak zorundayız. Olası yangın felaketlerine karşı da tedbirleri önceden almalıyız” dedi.

Bakan Oğuz, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kapsamında hazırlanan Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük çalışmalarının tamamlandığını ve düzenlemenin yakında Bakanlar Kurulu’na sunulacağını açıkladı. Oğuz, “Bu tüzüğün hayata geçirilmesi, ülkemizdeki binaların yangına dayanıklılığını artırarak can ve mal güvenliğini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüzük çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaların yangına karşı dayanıklılığı artırılacak, yangın güvenlik sistemleri ve teknik altyapı konusunda belirli standartlar getirilecek. Bakan Oğuz, “Emlak sektörü de bu sürece uyum sağlamalı, modern binalar inşa ederken teknik altyapıyı da güçlendirmelidir” dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe girmesi hedeflenirken, Bakan Oğuz sürecin sadece bir düzenleme ile sınırlı kalmayacağını, denetimlerin artırılarak uygulamanın da sıkı şekilde takip edileceğini belirtti.

Toplantının sonunda, tüzük çalışmasında emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür edilirken, sürecin istişare içinde yürütülerek en kısa sürede Bakanlar Kurulu’na sunulacağı vurgulandı.