Binler ayakta...Küçük ailesi , Denktaş ailesi de yürüyüşte...

KKTC'nin kurucuları olan Küçük ve Denktaş ailesinden bireylerin de GEÇİT YOK eyleminde olduğu belirtiliyor.

Binler sokaklarda...

KKTC'de gericiliğe geçit yok eylemi yapılıyor...

Gericiliğe ve dayatmalara karşı "Geçit yok” sloganıyla eylem düzenleyen öğretmen sendikaları ile destek

veren 75 sivil toplum örgütü ve siyasi partiler sokağa çıktı.

Eyleme binlerce kişi katılıtyor.

Hükümete İSTİFA çağrıları yapılıyor...